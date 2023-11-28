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Шале в Община Будва, Черногория

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1 объект найдено
Шале 5 спален с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Будва, Черногория
Шале 5 спален с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Будва, Черногория
Количество спален 5
Площадь 210 м²
Жабляк, горнолыжный курорт Черногории, Пошченский край. Аутентичное шале в национальном …
€250,000
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Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория

с видом на горы
недорогая
элитная
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