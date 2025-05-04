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Квартиры с террасой в Монако

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6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Монако
Квартира 2 спальни
Монако
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Современные апартаменты в престижной резиденции Château Périgord I с бассейном и консьержем,…
$7,48 млн
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Квартира 1 спальня в Монако
Квартира 1 спальня
Монако
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Продажа апартаментов в Монако в красивой буржуазной резиденции Le Palmier на знаменитом буль…
$3,22 млн
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Квартира 3 спальни в Монако
Квартира 3 спальни
Монако
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 272 м²
Продажа пентхауса с крышей террасой площадью 147 кв.м., расположенного в буржуазном доме Pal…
$13,89 млн
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Квартира 3 спальни в Монако
Квартира 3 спальни
Монако
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 2
Продажа апартаментов после недавнего капитального ремонта, в Монако в элитном районе Монте-К…
$7,76 млн
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Квартира 2 спальни в Монако
Квартира 2 спальни
Монако
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Роскошный четырехкомнатный пентхаус, площадью 210 кв.м., с террасой на крыше и видом на Мона…
$8,36 млн
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Квартира 2 спальни в Монако
Квартира 2 спальни
Монако
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Квартира в Монако в двух шагах до пляжа, в районе Larvotto, в здании Le Vallespire с консьер…
$6,10 млн
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