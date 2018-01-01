Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Молдова
  3. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Молдове

4 объекта найдено
Под посольство, дипломатическую миссию и др. в Кишинёв, Молдова
Под посольство, дипломатическую миссию и др.
Кишинёв, Молдова
Площадь 365 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная возможность арендовать элитное офисное здание, расположенное в самом сердце дип…
€5,600
в месяц
Оставить заявку
Офис 9 комнат с Парковка, с Кондиционер, с Кухня в Кишинёв, Молдова
Офис 9 комнат с Парковка, с Кондиционер, с Кухня
Кишинёв, Молдова
Комнаты 9
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Сдаётся  в долгосрочную аренду отдельно стоящий новый, современный дом 300 кв.м = 3 этажа по…
€6,500
в месяц
Оставить заявку
Офисно-коммерческое здание с собственной парковкой на 30 автомобилей. Первая линия в Кишинёв, Молдова
Офисно-коммерческое здание с собственной парковкой на 30 автомобилей. Первая линия
Кишинёв, Молдова
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Сдается в аренду коммерческое здание, расположенное на первой линии ул. Мунчешть 90. Общая …
€3,500
в месяц
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Кишинёв, Молдова
Дом 7 комнат
Кишинёв, Молдова
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Сдаем дом под дипломатическое представительство, посольство, международную организацию.  …
€4,500
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти