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RE/MAX Moldova

Молдова, Кишинев, ул. Каля Орхеюлуй 28/1
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RE/MAX Moldova
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
1973
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Română
Веб-сайт
Веб-сайт
remax.md
Описание

Добро пожаловать в RE/MAX Moldova – уверенный выбор для успешных сделок в сфере недвижимости. Наше агентство представляет собой звено в глобальной сети RE/MAX, мирового лидера по продаже недвижимости с более чем 140 000 профессиональными консультантами в более чем 110 странах.

С 2020 года RE/MAX Moldova активно развивается на местном рынке, объединяя в своих рядах 5 успешных агентств. Наш коллектив насчитывает 62 высококвалифицированных консультанта по недвижимости, готовых предоставить вам выдающийся уровень обслуживания.

Наша сила заключается не только в широкой глобальной поддержке, но и в постоянном обучении наших специалистов. Мы гордимся тем, что наш персонал всегда находится в курсе последних тенденций и инноваций в сфере недвижимости, что обеспечивает нашим клиентам передовые решения и стратегии.

Мы стремимся к успешному завершению каждой сделки, и наши сильные взаимосвязи с ключевыми участниками рынка позволяют нам оперативно реагировать на изменения и обеспечивать быстрое закрытие сделок. В RE/MAX Moldova вы найдете надежного и профессионального партнера для всех аспектов недвижимости, поддерживаемого всемирными ресурсами и местной экспертизой.

Услуги

    Приветствую вас в нашем агентстве недвижимости, где мы специализируемся на поиске высокорентабельных инвестиций, а также предоставляем полный спектр услуг по продаже, покупке и аренде недвижимости. Наша команда профессиональных агентов готова предложить вам выгодные варианты с сопровождением на всех этапах сделки.

  Мы осуществляем тщательный отбор объектов недвижимости, оцениваем потенциал для инвестиций и предоставляем клиентам информацию, необходимую для принятия взвешенных решений. Наш опыт в области рынка недвижимости позволяет нам эффективно подбирать объекты, соответствующие вашим инвестиционным критериям.

  При продаже и покупке недвижимости мы предоставляем комплексные консультации, оценку рыночной стоимости объектов, а также организуем и проводим сделки с соблюдением всех юридических норм и стандартов. Наша цель — обеспечить вам максимальный комфорт и уверенность в каждом этапе сделки.

  В сфере аренды мы предлагаем разнообразные варианты жилья и коммерческих помещений, обеспечивая полное сопровождение арендаторов и арендодателей. Наша команда гарантирует прозрачность условий аренды и эффективное разрешение любых вопросов, связанных с арендными отношениями.

Мы гордимся нашим профессионализмом и индивидуальным подходом к каждому клиенту. Доверьтесь нам, и мы сделаем ваш опыт в сфере недвижимости успешным и приятным.

Наши агенты в Молдове
Alexei Curti
Alexei Curti
Realting.com
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