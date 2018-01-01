Описание

Добро пожаловать в RE/MAX Moldova – уверенный выбор для успешных сделок в сфере недвижимости. Наше агентство представляет собой звено в глобальной сети RE/MAX, мирового лидера по продаже недвижимости с более чем 140 000 профессиональными консультантами в более чем 110 странах.

С 2020 года RE/MAX Moldova активно развивается на местном рынке, объединяя в своих рядах 5 успешных агентств. Наш коллектив насчитывает 62 высококвалифицированных консультанта по недвижимости, готовых предоставить вам выдающийся уровень обслуживания.

Наша сила заключается не только в широкой глобальной поддержке, но и в постоянном обучении наших специалистов. Мы гордимся тем, что наш персонал всегда находится в курсе последних тенденций и инноваций в сфере недвижимости, что обеспечивает нашим клиентам передовые решения и стратегии.

Мы стремимся к успешному завершению каждой сделки, и наши сильные взаимосвязи с ключевыми участниками рынка позволяют нам оперативно реагировать на изменения и обеспечивать быстрое закрытие сделок. В RE/MAX Moldova вы найдете надежного и профессионального партнера для всех аспектов недвижимости, поддерживаемого всемирными ресурсами и местной экспертизой.