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Дома в Toluca, Мексика

14 объектов найдено
Дом 3 спальни в Толука-де-Лердо, Мексика
Дом 3 спальни
Толука-де-Лердо, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Дом развивался на 2 уровнях с 101 м2 поверхности и 157. М2 строительства. Первый этаж: гости…
$2,10 млн
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Дом 2 спальни в Santiago Tlacotepec, Мексика
Дом 2 спальни
Santiago Tlacotepec, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 212 м²
Дом с 921 м2 земли, 212 м2 конкурса, дом, состоящий из: гостиной, столовой, кухни, спальни, …
$1,77 млн
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Дом 2 спальни в Толука-де-Лердо, Мексика
Дом 2 спальни
Толука-де-Лердо, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Я представляю эту прекрасную возможность приобрести прекрасный дом в эксклюзивном подразделе…
$2,47 млн
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TekceTekce
Дом в Толука-де-Лердо, Мексика
Дом
Толука-де-Лердо, Мексика
Площадь 1 112 м²
Продажа: $ 30,000,000 mxn1,112 m2 Строительство627 m2 TerrenoParking для 15 автомобилей КЛАВ…
$30,00 млн
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Дом 4 спальни в San Lorenzo Tepaltitlan, Мексика
Дом 4 спальни
San Lorenzo Tepaltitlan, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Широкий, функциональный и красивый дом со следующим распределением: Первый этаж, два крытых …
$2,40 млн
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Дом 3 спальни в Santiago Tlacotepec, Мексика
Дом 3 спальни
Santiago Tlacotepec, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
721 м2 земли, 306 м2 застройки. Он имеет следующие характеристики: Патио на 2 машины, столов…
$1,93 млн
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Дом 4 спальни в Guadalupe Totoltepec, Мексика
Дом 4 спальни
Guadalupe Totoltepec, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
По назначениюНепосредственная доставкаКоммерческая стоимость: $2,212,600 Стоимость возможнос…
$1,71 млн
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Дом 3 спальни в Guadalupe Totoltepec, Мексика
Дом 3 спальни
Guadalupe Totoltepec, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
142.0 строительства. 214,0 земельных участков. Красивый и уютный дом, он имеет отличное расп…
$2,07 млн
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Дом 3 спальни в Толука-де-Лердо, Мексика
Дом 3 спальни
Толука-де-Лердо, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Ницца и большой дом, расположенный в районе Сальвадор Санчес в Толуке, имеет следующие харак…
$1,93 млн
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Дом 2 спальни в La Constitucion, Мексика
Дом 2 спальни
La Constitucion, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Хороший дом с парковочным ящиком, который имеет следующие характеристики: 96 м2 земли, 124,9…
$2,30 млн
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Дом 2 спальни в Толука-де-Лердо, Мексика
Дом 2 спальни
Толука-де-Лердо, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Строительство 85 м2 и земля 68 м2 Комната 2 уровня. Расположен внутри закрытого подразделени…
$1,30 млн
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Дом 2 спальни в La Constitucion, Мексика
Дом 2 спальни
La Constitucion, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Ваш новый дом в Толуке: пространство, комфорт и отличное расположение Представьте себе жизнь…
$1,73 млн
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Дом 3 спальни в Cacalomacan, Мексика
Дом 3 спальни
Cacalomacan, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
921 м2 земли, 210 м2 строительства. Дом имеет следующие характеристики: гостиная, кухня, спа…
$1,77 млн
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Дом 4 спальни в Толука-де-Лердо, Мексика
Дом 4 спальни
Толука-де-Лердо, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Дом для продажи в геовиллах Лос-Седрос, Толука - широкий и с отличным распределением, распол…
$1,03 млн
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Параметры недвижимости в Toluca, Мексика

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