Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мексика
  3. Playa del Carmen
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Playa del Carmen, Мексика

Плая-дель-Кармен
3
Отель Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Отель в Плая-дель-Кармен, Мексика
Отель
Плая-дель-Кармен, Мексика
Этот недавно построенный 20-комнатный бутик-отель расположен в самом сердце района Центро Пл…
$4,00 млн
Оставить заявку
Отель в Плая-дель-Кармен, Мексика
Отель
Плая-дель-Кармен, Мексика
Этот бутик-отель под ключ на 31 номер расположен всего в одном квартале от знаменитых 5-й ав…
$6,00 млн
Оставить заявку
Отель в Плая-дель-Кармен, Мексика
Отель
Плая-дель-Кармен, Мексика
Этот отель «под ключ» 30 ключей в центре района Центро Плайя-дель-Кармен предлагает редкую в…
$3,50 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Playa del Carmen

коммерческая недвижимость
Realting.com
Перейти