Дома в Santa Maria Colotepec, Мексика

Brisas de Zicatela
6
8 объектов найдено
Вилла в Brisas de Zicatela, Мексика
Вилла
Brisas de Zicatela, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 840 м²
Fall in love with this 1,840 Ft2 ocean-view villa. Featuring 3 bedrooms, 2 bathrooms, and sp…
$349,000
Вилла в Brisas de Zicatela, Мексика
Вилла
Brisas de Zicatela, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 929 м²
Fall in love with this stunning 3 bedroom, 2 bathroom beachfront villa, offering 2,929 Ft2 o…
$749,000
Вилла в Santa Maria Colotepec, Мексика
Вилла
Santa Maria Colotepec, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 5 113 м²
Casa Cabeza de Tortuga: A Tranquil Fusion of Design and Nature in Plataforma Puerto Escondid…
$1,65 млн
Вилла в Brisas de Zicatela, Мексика
Вилла
Brisas de Zicatela, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 767 м²
Eco Villas La Flia situated on one of the most pristine beaches of Puerto Escondido, La Barr…
$1,60 млн
Вилла в Santa Maria Colotepec, Мексика
Вилла
Santa Maria Colotepec, Мексика
Количество спален 11
Площадь 102 252 м²
Welcome to Casa Piedra, a luxurious beachfront property where stunning ocean views meet spac…
$1,60 млн
Дом 9 спален в Brisas de Zicatela, Мексика
Дом 9 спален
Brisas de Zicatela, Мексика
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 41 635 м²
Prime Ocean-View Investment Opportunity in Zicatela! Nestled just footsteps from the vibrant…
$1,90 млн
Вилла в Brisas de Zicatela, Мексика
Вилла
Brisas de Zicatela, Мексика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 743 м²
Примите современную прибрежную жизнь с этой элегантной виллой с 1 спальней и 1,5 ванными ком…
$182,705
Вилла в Brisas de Zicatela, Мексика
Вилла
Brisas de Zicatela, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 572 м²
Fall in love with this 1,572 Ft2 ocean-view villa. With 2 bedrooms, 2 bathrooms, and spaciou…
$315,000
