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Дома в San Pablo de las Salinas, Мексика

3 объекта найдено
Дом 2 спальни в San Pablo de las Salinas, Мексика
Дом 2 спальни
San Pablo de las Salinas, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Двухуровневый дом, площадью 144 м2 земли, 180 м2 постройки, состоит из: Пацио, умывальной и …
$1,16 млн
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Дом 3 спальни в San Pablo de las Salinas, Мексика
Дом 3 спальни
San Pablo de las Salinas, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 408 м²
М2 земли: 1328Строительная м2: 408,5Жилищный дом, состоящий из-Доступ-КОСИНА-ЕСТАНЦИЯ,-ДИНИН…
$10,14 млн
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Дом 5 спален в San Pablo de las Salinas, Мексика
Дом 5 спален
San Pablo de las Salinas, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
М2 земельного участка: 250Строительство м2: 375Дом, состоящий из;П.Б:-салон-столовая,-коцина…
$4,08 млн
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