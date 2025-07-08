Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мексика
  3. Пачука-де-Сото
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Пачука-де-Сото, Мексика

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Пачука-де-Сото, Мексика
Дом 3 спальни
Пачука-де-Сото, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Просторный дом с коммерческим потенциалом в Пачуке, Идальго📐 Террено: 200 м2🏗 Строительство:…
$8,90 млн
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Пачука-де-Сото, Мексика
Дом 2 спальни
Пачука-де-Сото, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 153 м²
Единая возможность Прекрасный дом для продажи Fuentes del Valle Fractionation в Пачуке, Идал…
$2,30 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Пачука-де-Сото, Мексика

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти