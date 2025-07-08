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Дома в Municipio de Veracruz, Мексика

2 объекта найдено
Дом 2 спальни в Веракрус, Мексика
Дом 2 спальни
Веракрус, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Дом в 2 уровнях. Общая площадь земли 136.00 м2Строительная поверхность 156.00 м2*Стоимость п…
$1,83 млн
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Дом 3 спальни в Веракрус, Мексика
Дом 3 спальни
Веракрус, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Дом Линды, расположенный в Реформе Веракрус. Он имеет 280 м2 конструкции и распределен в ком…
$1,26 млн
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Параметры недвижимости в Municipio de Veracruz, Мексика

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