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Дома в Municipio de Chihuahua, Мексика

Чиуауа
3
3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Чиуауа, Мексика
Дом 3 спальни
Чиуауа, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
90,7 строительства. Красивый и уютный торговый дом в фракционировании, он имеет отличное рас…
$1,11 млн
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Дом 3 спальни в Чиуауа, Мексика
Дом 3 спальни
Чиуауа, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 775 м²
Купить 2 дома по цене: Стоимость возможности: $21 627 995,84 Продажи двух домов со следующим…
$2,16 млрд
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Дом 2 спальни в Чиуауа, Мексика
Дом 2 спальни
Чиуауа, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
69,9 строительства. Красивый и уютный торговый дом в фракционировании, он имеет отличное рас…
$947,600
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Параметры недвижимости в Municipio de Chihuahua, Мексика

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