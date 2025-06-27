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Дома в Морелос, Мексика

Tres de Mayo
11
Куэрнавака
11
Emiliano Zapata
8
Temixco
3
55 объектов найдено
Дом 4 спальни в Temixco, Мексика
Дом 4 спальни
Temixco, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 490 м²
Красивый винтажный минималистский стиль резиденции в рамках мошенничества. Строительство 490…
$7,99 млн
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Дом 5 спален в Tres de Mayo, Мексика
Дом 5 спален
Tres de Mayo, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 901 м²
- Прямо сейчас. - Стоимость возможностей $ 8 036 000 - коммерческая стоимость $ 10 045 000 Ш…
$8,04 млн
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Дом 4 спальни в Tres de Mayo, Мексика
Дом 4 спальни
Tres de Mayo, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 868 м²
Дом для продажи - Немедленная доставка По назначению Красивый 2-уровневый дом состоит из М2 …
$10,10 млн
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TekceTekce
Дом 5 спален в Emiliano Zapata, Мексика
Дом 5 спален
Emiliano Zapata, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 901 м²
Дом расположен в Коринфском подразделении, имеющем следующие характеристики: 897 м2 земли, 9…
$6,21 млн
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Дом 3 спальни в Temixco, Мексика
Дом 3 спальни
Temixco, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 277 м²
Продажа: 5 950 000 mxnLive роскошь и комфорт в Brisas de Cuernavaca! Расположенный в эксклюз…
$5,95 млн
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Дом 3 спальни в Lomas de Santa Clara, Мексика
Дом 3 спальни
Lomas de Santa Clara, Мексика
Количество спален 3
Площадь 272 м²
T: 280 м2C: 272 м2PB: Парковка на 2 автомобиля. Алфавит оснащен фильтром и насосом, сад с гр…
$6,95 млн
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Дом 4 спальни в Temixco, Мексика
Дом 4 спальни
Temixco, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 359 м²
Прекрасная резиденция в минималистском стиле, чтобы освободиться от мошенничества. Строитель…
$8,95 млн
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Дом 3 спальни в Pueblo Viejo, Мексика
Дом 3 спальни
Pueblo Viejo, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
T: 403 m2C: 350 m2 Резиденция для выпуска в подразделении Burgos, Temixco, Morelos. В одном …
$7,50 млн
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Дом 3 спальни в Tres de Mayo, Мексика
Дом 3 спальни
Tres de Mayo, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Добро пожаловать! На первом этаже мы находим комнату и столовую с кондиционером, большую кух…
$6,80 млн
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Дом 6 спален в Tequesquitengo, Мексика
Дом 6 спален
Tequesquitengo, Мексика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 610 м²
ОПИСАНИЕ: ГЕНЕРАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: Земля: 3826m2Строительство: 1610m2GROUNDSAge: 30 лет п…
$23,00 млн
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Дом 3 спальни в Emiliano Zapata, Мексика
Дом 3 спальни
Emiliano Zapata, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Прекрасная резиденция в загородном клубе Параисо, расположенном в Авенида-де-лас-Росас, глав…
$10,85 млн
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Дом 4 спальни в Tepoztlan, Мексика
Дом 4 спальни
Tepoztlan, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 559 м²
- Немедленная доставка. Дом расположен на шоссе Тепоцтлан-Куаутла, которое имеет следующие х…
$8,39 млн
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Дом 5 спален в Temixco, Мексика
Дом 5 спален
Temixco, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 472 м²
Красивая резиденция из 5 спален с садом и бассейном с джакузи т: 525 м2 С: 472.Сад с бассейн…
$6,80 млн
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Дом 8 спален в Emiliano Zapata, Мексика
Дом 8 спален
Emiliano Zapata, Мексика
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 855 м²
Темикско является одним из муниципалитетов штата Морелос, которые составляют часть столичной…
$25,00 млн
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Дом 3 спальни в Tres de Mayo, Мексика
Дом 3 спальни
Tres de Mayo, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Добро пожаловать! На первом этаже мы находим комнату и столовую с кондиционером, большую кух…
$6,80 млн
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Дом 3 спальни в Tetela Del Monte, Мексика
Дом 3 спальни
Tetela Del Monte, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 508 м²
Особенности: 704,31 м2 земли.508,86 м2 постройки. АГЕКС АГЕ. Домашняя комната разработана на…
$6,00 млн
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Дом 4 спальни в Emiliano Zapata, Мексика
Дом 4 спальни
Emiliano Zapata, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Я продаю дом, 600 м2 постройки, 500 м2 равнинной местности. Дом очень удачно расположен, на …
$7,00 млн
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Дом 4 спальни в Temixco, Мексика
Дом 4 спальни
Temixco, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 490 м²
Красивый винтажный минималистский стиль резиденции в рамках мошенничества. Конструкция 490 м…
$7,99 млн
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Дом 4 спальни в Emiliano Zapata, Мексика
Дом 4 спальни
Emiliano Zapata, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Он освобождает резиденцию с бассейном в гольф-клубе Параисо, Морелос. Nueva Casa для продажи…
$12,80 млн
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Дом 8 спален в Tres de Mayo, Мексика
Дом 8 спален
Tres de Mayo, Мексика
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 826 м²
Резиденция в подразделении Burgos Bugambilias, с ручкой наблюдения.T: 818 м2, C: 826 м2.Окна…
$15,30 млн
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Дом 3 спальни в Lomas de Santa Clara, Мексика
Дом 3 спальни
Lomas de Santa Clara, Мексика
Количество спален 3
Площадь 272 м²
T: 280 м2C: 272 м2PB: Парковка на 2 автомобиля. Алфавит оснащен фильтром и насосом, сад с гр…
$6,95 млн
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Дом 3 спальни в Lomas de Santa Clara, Мексика
Дом 3 спальни
Lomas de Santa Clara, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 298 м²
Добро пожаловать в Эпитом роскоши и комфорта в этом эксклюзивном списке нашей недвижимости. …
$6,59 млн
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Дом 4 спальни в Куэрнавака, Мексика
Дом 4 спальни
Куэрнавака, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 802 м²
*По назначению**Немедленная доставка*Дом, расположенный рядом с проспектом Законодательной В…
$6,29 млн
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Дом 3 спальни в Куэрнавака, Мексика
Дом 3 спальни
Куэрнавака, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 425 м²
Великолепный дом, расположенный в Тепике, который имеет следующие особенности: Дом с 425 м2 …
$8,23 млн
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Дом 4 спальни в Куэрнавака, Мексика
Дом 4 спальни
Куэрнавака, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 781 м²
Земельная поверхность 2003 квадратных метров земли, построено 781 метров, два уровня Отлична…
$7,80 млн
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Дом 3 спальни в Chamilpa, Мексика
Дом 3 спальни
Chamilpa, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 524 м²
Дом на продажу*Только подсчитано / собственные ресурсы.*2142 М2 Террено524 м2 Строительные х…
$7,70 млн
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Дом 8 спален в Yautepec, Мексика
Дом 8 спален
Yautepec, Мексика
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 559 м²
559,29 м2 Строительство 3 120 м2 террено Великолепный дом 2 уровня состояния хорошей сохранн…
$8,39 млн
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Дом 5 спален в Temixco, Мексика
Дом 5 спален
Temixco, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 472 м²
Красивая резиденция из 5 спален с садом и бассейном с джакузи т: 525 м2 С: 472.Сад с бассейн…
$6,80 млн
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Дом 4 спальни в Tetela Del Monte, Мексика
Дом 4 спальни
Tetela Del Monte, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 508 м²
Особенности: Немедленная доставка. Кредиты принимаются 704,31 м2 земли.508,86 м2 строительст…
$6,00 млн
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Дом 5 спален в Temixco, Мексика
Дом 5 спален
Temixco, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Прекрасная резиденция. Первый этаж: большая гостиная, столовая, боль, кухня, стиральная, зад…
$8,50 млн
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Параметры недвижимости в Морелос, Мексика

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