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Дома в Medellin, Мексика

3 объекта найдено
Дом 2 спальни в Medellin, Мексика
Дом 2 спальни
Medellin, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Описание: Домашняя комната. Общая площадь земли 599.00 м2Строительная поверхность 75.00 м2Дл…
$1,32 млн
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Дом 2 спальни в Medellin, Мексика
Дом 2 спальни
Medellin, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
3 495,25 М2 Terreno793,85 м2 Строительство В Жилищном подразделении 15 домов профессор Адам …
$2,43 млн
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Дом 3 спальни в Medellin, Мексика
Дом 3 спальни
Medellin, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 173 м²
1,417.50 М2 Террено1,173.08 м2 Строительство Существует 21 дом дуплексного типа, каждый из к…
$2,06 млн
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Параметры недвижимости в Medellin, Мексика

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