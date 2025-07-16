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Дома в La Canada, Мексика

7 объектов найдено
Дом 2 спальни в La Canada, Мексика
Дом 2 спальни
La Canada, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Жилой парк: Модель F: 98 м2 Удобства: Альберка, Зал вечеринок, спортзал, Детские игры, Зона …
$141,350
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Дом 2 спальни в La Canada, Мексика
Дом 2 спальни
La Canada, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Жилой парк: Modelo B: 85 м2 Удобства: Альберка, Партийный зал, спортзал, Детские игры, Зона …
$123,883
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Дом 3 спальни в La Canada, Мексика
Дом 3 спальни
La Canada, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Жилой парк: Модель E: 138 м2.Удобства: Альберка, Зал вечеринок, спортзал, Детские игры, Зона…
$197,675
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TekceTekce
Дом 3 спальни в La Canada, Мексика
Дом 3 спальни
La Canada, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Жилой комплекс: Модель H: 138 м2 Удобства: Альберка, Партийный зал, спортзал, Детские игры, …
$279,045
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Дом 3 спальни в La Canada, Мексика
Дом 3 спальни
La Canada, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Жилой комплекс: Модель D: 98m2Удобства: Альберка, Партийный зал, спортзал, Детские игры, Зон…
$141,726
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Дом 3 спальни в La Canada, Мексика
Дом 3 спальни
La Canada, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Жилой парк: Модель C: 138 м2.Удобства: Альберка, Зал вечеринок, спортзал, Детские игры, Зона…
$196,331
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Дом 3 спальни в La Canada, Мексика
Дом 3 спальни
La Canada, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Жилой комплекс модели G: 138 м2 ParkAmenities: Альберка, Party Hall, Gym, Детские игры, Зона…
$148,928
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