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Дома в Jojutla, Мексика

2 объекта найдено
Дом 6 спален в Tequesquitengo, Мексика
Дом 6 спален
Tequesquitengo, Мексика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 610 м²
ОПИСАНИЕ: ГЕНЕРАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: Земля: 3826m2Строительство: 1610m2GROUNDSAge: 30 лет п…
$23,00 млн
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Дом 1 спальня в Tehuixtla, Мексика
Дом 1 спальня
Tehuixtla, Мексика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 166 м²
Дом Линды, расположенный в Morelos Jojutla. Он имеет конструкцию 166 м2 и распределен в комн…
$1,16 млн
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Параметры недвижимости в Jojutla, Мексика

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