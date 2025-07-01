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Дома в Ixtapan de la Sal, Мексика

3 объекта найдено
Дом 6 спален в Rancho San Diego, Мексика
Дом 6 спален
Rancho San Diego, Мексика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 050 м²
Добро пожаловать в безмятежный рай Икстапан-де-ла-Саль, где спокойствие встречает элегантнос…
$26,75 млн
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Дом 4 спальни в Portezuelos Uno San Andres, Мексика
Дом 4 спальни
Portezuelos Uno San Andres, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 333 м²
Дом расположен в подразделении Ранчо Сан-Диего, которое имеет следующие характеристики: 492 …
$8,43 млн
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Дом 4 спальни в Rancho San Diego, Мексика
Дом 4 спальни
Rancho San Diego, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 299 м²
Дом, который состоит из:299 м2 земли, 602 м2 строительства. Первый этаж. Столовая, кухня, ко…
$9,09 млн
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Параметры недвижимости в Ixtapan de la Sal, Мексика

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