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ВНЖ Мексики

Мексика Мексика
Срок получения: от 1 месяцев
Расходы: от
$7,000
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ВНЖ Мексики
ВНЖ
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О программе иммиграции

ВНЖ республики Мексика можно получить на основании следующих сценариев:

1) Статус финансово независимого лица

Требования:

-наличие внешних и стабильных источников дохода в размере 4400 долларов США в месяц (и за последние 6 месчцев до подачи документов) или накопления в сумме 74 700 долларов США (чистыми за вычетом налогов), которые должны оставаться на банковском счете в течение срока действия ВНЖ;

-наличие трудового договора или договоров о ежемесячном получении финансов за услуги/роялти/сдачу недвижимости в аренду/иные 

Срок оформления ВНЖ от 1 до 2 месяцев. 

Первый ВНЖ выдается на срок 1 год. После окончания срока, можно продлить до 3 лет и подать на ПМЖ, после этого через 5 лет можно подать на получение гражданства, но последние 2 года до подачи документов на гражданство, надо жить постоянно в Мексике.

2) На основании инвестиций в недвижимость в сумме от 300 000 долларов США. 

Процедура получения ВНЖ также ведет к полуению гражданства в конечном итоге по натурализации через 5 лет. 

3) роды в Мексике -срок получения гражданства до 2 лет.

4) Брак с гражданином Мексики-срок получения гражданства до 2 лет.

5) на основании приглашения работодателя --рабочая виза 

6) на основании открытия компании

Дополнительные услуги:

-подбор недвижимости для аренды и для покупки/сопровждение сделки с недвижимостью

-личный ассистент 

-помощь в релокации (адаптация и консьерж услуги)

-открытие компании и банковского счета 

-сопровождение бизнеса (бухгалтерия + юрист)

-партнерские связи и нетворкинг 

-подбор и поставка персонала

-сопровождение крупных сделок и брокерская деятельность в зависимости от сферы деятельности бизнеса.

 

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 1 месяцев
Расходы
Расходы
от
$7,000
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд
Длительность
Длительность
2 месяцев
Безвизовый въезд

Преимущества ВНЖ:

-возможность работать и открывать бизнес

-открытие банковских счетов

-покупка недвижимости 

-медицинское страхование

-возможность получить постоянный вид на жительство и через 5 лет получить гражданство по натурализации.

Преимущества гражданства Мексики:

-безвизовый режим в 150+ стран  (Шенген, Япония, Великобритания)

-быстрое оформление туристической визы в США на 10 лет или бизнес-визы на 4 года

-рабочая виза в США TN (NAFTA) - доступно только гражданам Мексики и Канады

 

Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Япония, Эстония, Чехия, Франция, Словения, Румыния, Португалия, Польша, Нидерланды, Люксембург, Литва, Италия, Хорватия, Финляндия
Требования к заявителю

В зависимости от основания для получения ВНЖ

Документы
Документы для заявителя

В зависимости от основания для получения ВНЖ

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ВНЖ Мексики
Мексика Мексика
от
$7,000
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