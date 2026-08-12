ВНЖ Мексики

О программе иммиграции

ВНЖ республики Мексика можно получить на основании следующих сценариев:

1) Статус финансово независимого лица

Требования:

-наличие внешних и стабильных источников дохода в размере 4400 долларов США в месяц (и за последние 6 месчцев до подачи документов) или накопления в сумме 74 700 долларов США (чистыми за вычетом налогов), которые должны оставаться на банковском счете в течение срока действия ВНЖ;

-наличие трудового договора или договоров о ежемесячном получении финансов за услуги/роялти/сдачу недвижимости в аренду/иные

Срок оформления ВНЖ от 1 до 2 месяцев.

Первый ВНЖ выдается на срок 1 год. После окончания срока, можно продлить до 3 лет и подать на ПМЖ, после этого через 5 лет можно подать на получение гражданства, но последние 2 года до подачи документов на гражданство, надо жить постоянно в Мексике.

2) На основании инвестиций в недвижимость в сумме от 300 000 долларов США.

Процедура получения ВНЖ также ведет к полуению гражданства в конечном итоге по натурализации через 5 лет.

3) роды в Мексике -срок получения гражданства до 2 лет.

4) Брак с гражданином Мексики-срок получения гражданства до 2 лет.

5) на основании приглашения работодателя --рабочая виза

6) на основании открытия компании

Дополнительные услуги:

-подбор недвижимости для аренды и для покупки/сопровждение сделки с недвижимостью

-личный ассистент

-помощь в релокации (адаптация и консьерж услуги)

-открытие компании и банковского счета

-сопровождение бизнеса (бухгалтерия + юрист)

-партнерские связи и нетворкинг

-подбор и поставка персонала

-сопровождение крупных сделок и брокерская деятельность в зависимости от сферы деятельности бизнеса.