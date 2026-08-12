ВНЖ Мексики

ВНЖ республики Мексика можно получить на основании следующих сценариев:
1) Статус финансово независимого лица
Требования:
-наличие внешних и стабильных источников дохода в размере 4400 долларов США в месяц (и за последние 6 месчцев до подачи документов) или накопления в сумме 74 700 долларов США (чистыми за вычетом налогов), которые должны оставаться на банковском счете в течение срока действия ВНЖ;
-наличие трудового договора или договоров о ежемесячном получении финансов за услуги/роялти/сдачу недвижимости в аренду/иные
Срок оформления ВНЖ от 1 до 2 месяцев.
Первый ВНЖ выдается на срок 1 год. После окончания срока, можно продлить до 3 лет и подать на ПМЖ, после этого через 5 лет можно подать на получение гражданства, но последние 2 года до подачи документов на гражданство, надо жить постоянно в Мексике.
2) На основании инвестиций в недвижимость в сумме от 300 000 долларов США.
Процедура получения ВНЖ также ведет к полуению гражданства в конечном итоге по натурализации через 5 лет.
3) роды в Мексике -срок получения гражданства до 2 лет.
4) Брак с гражданином Мексики-срок получения гражданства до 2 лет.
5) на основании приглашения работодателя --рабочая виза
6) на основании открытия компании
Дополнительные услуги:
-подбор недвижимости для аренды и для покупки/сопровждение сделки с недвижимостью
-личный ассистент
-помощь в релокации (адаптация и консьерж услуги)
-открытие компании и банковского счета
-сопровождение бизнеса (бухгалтерия + юрист)
-партнерские связи и нетворкинг
-подбор и поставка персонала
-сопровождение крупных сделок и брокерская деятельность в зависимости от сферы деятельности бизнеса.
Преимущества ВНЖ:
-возможность работать и открывать бизнес
-открытие банковских счетов
-покупка недвижимости
-медицинское страхование
-возможность получить постоянный вид на жительство и через 5 лет получить гражданство по натурализации.
Преимущества гражданства Мексики:
-безвизовый режим в 150+ стран (Шенген, Япония, Великобритания)
-быстрое оформление туристической визы в США на 10 лет или бизнес-визы на 4 года
-рабочая виза в США TN (NAFTA) - доступно только гражданам Мексики и Канады
В зависимости от основания для получения ВНЖ
В зависимости от основания для получения ВНЖ