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Дома в Cuautitlan Izcalli, Мексика

13 объектов найдено
Дом 3 спальни в Cuautitlan Izcalli, Мексика
Дом 3 спальни
Cuautitlan Izcalli, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Домашняя комната, которая имеет следующие характеристики:-500м2 земли-260м2 строительства-Ра…
$2,00 млн
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Дом 2 спальни в Cuautitlan Izcalli, Мексика
Дом 2 спальни
Cuautitlan Izcalli, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Дом для продажи в лесах монарха, Фракция леса, Куаутитлан, штат Мексика. Он движется по полю…
$1,37 млн
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Дом 3 спальни в Cuautitlan Izcalli, Мексика
Дом 3 спальни
Cuautitlan Izcalli, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 281 м²
Великолепный угловой дом, имеющий следующие характеристики: 200 м2 земли, 281 м2 постройки. …
$5,09 млн
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TekceTekce
Дом 3 спальни в Cuautitlan Izcalli, Мексика
Дом 3 спальни
Cuautitlan Izcalli, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Дом построен на 2 уровнях, которые имеют следующие характеристики: 175 м2 земли, 210 м2 стро…
$3,30 млн
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Дом 3 спальни в Cuautitlan Izcalli, Мексика
Дом 3 спальни
Cuautitlan Izcalli, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
155,5 строительства. 124,0 земельного участка. Красивый и уютный дом, он имеет отличное расп…
$1,49 млн
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Дом 4 спальни в Cuautitlan Izcalli, Мексика
Дом 4 спальни
Cuautitlan Izcalli, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
2-уровневая комнатаDisytribucio:4 спальни4,5 ванные комнаты5 парковки Гостиная, столовая и к…
$2,90 млн
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Дом 2 спальни в Cuautitlan Izcalli, Мексика
Дом 2 спальни
Cuautitlan Izcalli, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 278 м²
М2 земельного участка: 228.62Строительство м2: 278Жилищный дом, имеющий следующие характерис…
$4,98 млн
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Дом 3 спальни в Cuautitlan Izcalli, Мексика
Дом 3 спальни
Cuautitlan Izcalli, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Дом на продажу *Только граф* Великолепный дом, расположенный в Гардинес-дель-Альба, который …
$3,50 млн
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Дом 3 спальни в Cuautitlan Izcalli, Мексика
Дом 3 спальни
Cuautitlan Izcalli, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 454 м²
400 М2 Террено454 m2 ConstructionNice комнатный дом с коммерческими помещениями, разработанн…
$5,54 млн
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Дом 3 спальни в Cuautitlan Izcalli, Мексика
Дом 3 спальни
Cuautitlan Izcalli, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Дом на продажу *Только подсчитайте *Дом 144 м2 Земли, 80 м2 постройки, Построенный на 2 уров…
$1,14 млн
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Дом 3 спальни в Cuautitlan Izcalli, Мексика
Дом 3 спальни
Cuautitlan Izcalli, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Дом построен на 2 уровнях, которые имеют следующие характеристики: 120 м2 земли, 217 м2 стро…
$3,45 млн
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Дом 3 спальни в Cuautitlan Izcalli, Мексика
Дом 3 спальни
Cuautitlan Izcalli, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Хороший и большой дом, расположенный в Cuautitlán Izcalli Он состоит из 110 м2 строительства…
$1,53 млн
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Дом 5 спален в Cuautitlan Izcalli, Мексика
Дом 5 спален
Cuautitlan Izcalli, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Красивый и большой дом расположен в одном из лучших районов Изкалли. Этот дом имеет 480 м2 с…
$4,77 млн
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Параметры недвижимости в Cuautitlan Izcalli, Мексика

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