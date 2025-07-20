Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мексика
  3. Чиуауа
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Чиуауа, Мексика

Чиуауа
3
4 объекта найдено
Дом 3 спальни в Чиуауа, Мексика
Дом 3 спальни
Чиуауа, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 775 м²
Купить 2 дома по цене: Стоимость возможности: $21 627 995,84 Продажи двух домов со следующим…
$116,24 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Чиуауа, Мексика
Дом 3 спальни
Чиуауа, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
90,7 строительства. Красивый и уютный торговый дом в фракционировании, он имеет отличное рас…
$59,644
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Дом 2 спальни в Чиуауа, Мексика
Дом 2 спальни
Чиуауа, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
69,9 строительства. Красивый и уютный торговый дом в фракционировании, он имеет отличное рас…
$50,929
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
TekceTekce
Дом 3 спальни в Meoqui, Мексика
Дом 3 спальни
Meoqui, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
139,8 строительства. Красивый и широкий дом в кондоминиуме, имеет отличное распределение, со…
$65,021
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Чиуауа, Мексика

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти