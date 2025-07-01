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Дома в Чьяпас, Мексика

Тустла-Гутьеррес
8
Тапачула
4
15 объектов найдено
Дом 2 спальни в Тустла-Гутьеррес, Мексика
Дом 2 спальни
Тустла-Гутьеррес, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 373 м²
- Немедленная доставка. По назначению - стоимость возможности $2 579 750 - коммерческая стои…
$3,04 млн
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Дом 2 спальни в Тустла-Гутьеррес, Мексика
Дом 2 спальни
Тустла-Гутьеррес, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Развитый дом, который имеет 1 парковочный ящик и отличное распределение, состоящее из: гости…
$1,04 млн
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Дом 3 спальни в Valle Morelos, Мексика
Дом 3 спальни
Valle Morelos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Террено 331 М2 Строительство 167 m2Casa имеет три спальни, три ванные комнаты и большие откр…
$1,26 млн
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TekceTekce
Дом 3 спальни в Тапачула, Мексика
Дом 3 спальни
Тапачула, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Дом Линды, расположенный в Los Naranjos Tapachula Chiapas. Особенности: Он имеет 150 м2 стро…
$1,32 млн
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Дом 2 спальни в Тустла-Гутьеррес, Мексика
Дом 2 спальни
Тустла-Гутьеррес, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 421 м²
Описание: Двухуровневая комната дома. Общая площадь земельного участка 405,25 м2Строительная…
$3,29 млн
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Дом 3 спальни в San Lucas, Мексика
Дом 3 спальни
San Lucas, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Linda Casa находится в Баррио-Сан-Лукас. Особенности: Он имеет 200 м2 конструкции и распреде…
$1,50 млн
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Дом 3 спальни в Тапачула, Мексика
Дом 3 спальни
Тапачула, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 501 м²
Дом расположен в районе 5 февраля, который имеет следующие характеристики: 567 м2 земли, 501…
$9,96 млн
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Дом 3 спальни в Тустла-Гутьеррес, Мексика
Дом 3 спальни
Тустла-Гутьеррес, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 394 м²
Красивый дом разработан с 3 парковочными ящиками и отличным распределением, состоящим из: го…
$3,99 млн
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Дом 4 спальни в Тустла-Гутьеррес, Мексика
Дом 4 спальни
Тустла-Гутьеррес, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Дом Линды, расположенный в Chiapas Arboledas. Особенности: Он имеет 400 м2 и распределен в г…
$1,38 млн
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Дом 2 спальни в Тустла-Гутьеррес, Мексика
Дом 2 спальни
Тустла-Гутьеррес, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Общая площадь земельного участка 116,00 м2Строительная поверхность 114,35 м2Латентность19 05…
$1,19 млн
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Дом 3 спальни в Тапачула, Мексика
Дом 3 спальни
Тапачула, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Дом Линды, расположенный в магистральном апельсине. Особенности: Этот красивый дом имеет 200…
$1,10 млн
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Дом 3 спальни в Тустла-Гутьеррес, Мексика
Дом 3 спальни
Тустла-Гутьеррес, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Красивый дом разработан с 1 парковочным ящиком и отличным распределением, состоящим из: гост…
$1,33 млн
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Дом 3 спальни в Тустла-Гутьеррес, Мексика
Дом 3 спальни
Тустла-Гутьеррес, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 243 м²
Красивый развитый дом, который имеет 2 парковочных ящика и отличное распределение, состоящее…
$1,66 млн
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Дом 4 спальни в Комитан, Мексика
Дом 4 спальни
Комитан, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Красивый дом разработан с 2 парковочными ящиками и отличным распределением, состоящим из: го…
$1,42 млн
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Дом 5 спален в Тапачула, Мексика
Дом 5 спален
Тапачула, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Земля 346м2Строительство 400м2Широкий и хорошо распределенный дом, идеально подходит для бол…
$3,00 млн
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Параметры недвижимости в Чьяпас, Мексика

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