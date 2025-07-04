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Дома в Кампече, Мексика

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Кампече, Мексика
Дом 3 спальни
Кампече, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 237 м²
Немедленная доставка По назначению Красивый жилой дом, расположенный рядом с церквями, супер…
$1,85 млн
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Дом 3 спальни в Ciudad del Carmen, Мексика
Дом 3 спальни
Ciudad del Carmen, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 82 м²
91.00 М2 Террено82.21 м2 Строительный дом 2 уровня Первый этаж: гостиная, кухня, кабинет, га…
$1,37 млн
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Параметры недвижимости в Кампече, Мексика

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