Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мексика
  3. Alvarado
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Alvarado, Мексика

3 объекта найдено
Дом 2 спальни в Mandinga y Matoza, Мексика
Дом 2 спальни
Mandinga y Matoza, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 149 м²
Описание: Домашняя комната. Общая площадь земли 180,55 м2 Поверхность сооружения 149,91 m2 (…
$1,69 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Mandinga y Matoza, Мексика
Дом 3 спальни
Mandinga y Matoza, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
263,78 М2 Террено300,00 m2 Строительство Casas de 2 niveles ubicados en una zona habitaciona…
$1,61 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Alvarado, Мексика
Дом 3 спальни
Alvarado, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 316 м²
316,6 м2 постройки. Линда и большой дом в подразделении, имеет отличное распределение, состо…
$4,75 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Alvarado, Мексика

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти