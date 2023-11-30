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Виллы в Vacoas-Phoenix, Маврикий

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3 объекта найдено
Вилла 5 спален с бассейном, с садом в Grand Riviere Noire, Маврикий
Вилла 5 спален с бассейном, с садом
Grand Riviere Noire, Маврикий
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Великолепный вид на океан для этих изысканных 5 спален с ванными комнатами RES, в частной со…
€1,35 млн
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Вилла 4 спальни в Tamarin, Маврикий
Вилла 4 спальни
Tamarin, Маврикий
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
A new ecological resort and club appears in the heart of Tamarin on the exclusive west coast…
€1,06 млн
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Grand Baie, Маврикий
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grand Baie, Маврикий
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
Количество этажей 2
Продается вилла на берегу моря на Маврикии в самом сердце Гранд Бэй - Pointes aux Canoniers,…
€1,65 млн
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Параметры недвижимости в Vacoas-Phoenix, Маврикий

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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