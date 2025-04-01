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Жильё в Raa, Мальдивские о-ва

дома
7
7 объектов найдено
Вилла 3 комнаты с мебелью, с Онлайн-показ, с Телевизор в Raa, Мальдивские о-ва
Вилла 3 комнаты с мебелью, с Онлайн-показ, с Телевизор
Raa, Мальдивские о-ва
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Уникальная инвестиционная возможность - проект SUNUM на Мальдивах с гарантией доходности 10,…
$399,132
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Вилла 2 комнаты с мебелью, с Онлайн-показ, с Телевизор в Raa, Мальдивские о-ва
Вилла 2 комнаты с мебелью, с Онлайн-показ, с Телевизор
Raa, Мальдивские о-ва
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 1
Уникальная инвестиционная возможность - проект SUNUM на Мальдивах с гарантией доходности 10,…
$340,180
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Вилла 2 комнаты с мебелью, с Онлайн-показ, с Телевизор в Raa, Мальдивские о-ва
Вилла 2 комнаты с мебелью, с Онлайн-показ, с Телевизор
Raa, Мальдивские о-ва
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Уникальная инвестиционная возможность - проект SUNUM на Мальдивах с гарантией доходности 10,…
$299,703
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Вилла 2 комнаты с мебелью, с Онлайн-показ, с Телевизор в Raa, Мальдивские о-ва
Вилла 2 комнаты с мебелью, с Онлайн-показ, с Телевизор
Raa, Мальдивские о-ва
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 2
Уникальная инвестиционная возможность - проект SUNUM на Мальдивах с гарантией доходности 10,…
$274,728
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Вилла 2 комнаты с мебелью, с Онлайн-показ, с Телевизор в Raa, Мальдивские о-ва
Вилла 2 комнаты с мебелью, с Онлайн-показ, с Телевизор
Raa, Мальдивские о-ва
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 1
Уникальная инвестиционная возможность - проект SUNUM на Мальдивах с гарантией доходности 10,…
$224,347
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Вилла 3 комнаты в Raa, Мальдивские о-ва
Вилла 3 комнаты
Raa, Мальдивские о-ва
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Уникальная инвестиционная возможность - проект SUNUM на Мальдивах с гарантией доходности 10,…
$331,999
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Вилла 4 комнаты с мебелью, с Онлайн-показ, с Телевизор в Raa, Мальдивские о-ва
Вилла 4 комнаты с мебелью, с Онлайн-показ, с Телевизор
Raa, Мальдивские о-ва
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Уникальная инвестиционная возможность - проект SUNUM на Мальдивах с гарантией доходности 10,…
$454,722
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