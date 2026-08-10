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Отели и гостиницы на продажу в Вильнюсском городском самоуправлении, Литва

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коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Продается 4* Отель в Литве — 2 575 000 €. Готовый прибыльный бизнес в историческом центре! в Вильнюс, Литва
Продается 4* Отель в Литве — 2 575 000 €. Готовый прибыльный бизнес в историческом центре!
Вильнюс, Литва
Число комнат 33
Площадь 1 515 м²
Продается 4* Отель в Литве — 2 575 000 €. Готовый прибыльный бизнес в историческом центре…
$3,01 млн
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Отель в Вильнюс, Литва
Отель
Вильнюс, Литва
$26,43 млн
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