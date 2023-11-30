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Квартиры в Sendvario seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Brick в Jakai, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Brick
Jakai, Литва
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/3
ПРОДАЖА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПАТАЛЬПОВ ДЛЯ ПОЖИЗНЕННОЙ ИЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Мы продае…
€36,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių

Параметры недвижимости в Sendvario seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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