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Дома в Gudeliu Plytine, Литва

1 объект найдено
Дом с газовым отоплением в Gudeliu Plytine, Литва
Дом с газовым отоплением
Gudeliu Plytine, Литва
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
СТРОИТЕЛЬСТВО С ПРОЕКТАМ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЕТНОМ / ЧЕТВЕРТОМ ЖИВОТНОМ ДОМЕ СТРАНА РЕЗИНОВОГО…
€65,000
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Gudeliu Plytine, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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