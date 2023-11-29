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Жильё в Мазсалацский край, Латвия

Мазсалаца
5
5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с двором, с подвалом в Мазсалаца, Латвия
Квартира 2 комнаты с двором, с подвалом
Мазсалаца, Латвия
Комнаты 2
Площадь 38 м²
Этаж 2/5
Восстановлен дом на ул. Авоту 4, спроектированный известным архитектором Карлом Иоганном Фел…
€99,000
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Квартира 4 комнаты с двором, с подвалом в Мазсалаца, Латвия
Квартира 4 комнаты с двором, с подвалом
Мазсалаца, Латвия
Комнаты 4
Площадь 66 м²
Этаж 5/5
Восстановлен дом на ул. Авоту 4, спроектированный известным архитектором Карлом Иоганном Фел…
€119,280
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Квартира 2 комнаты с двором, с подвалом в Мазсалаца, Латвия
Квартира 2 комнаты с двором, с подвалом
Мазсалаца, Латвия
Комнаты 2
Площадь 38 м²
Этаж 5/5
Восстановлен дом на ул. Авоту 4, спроектированный известным архитектором Карлом Иоганном Фел…
€60,240
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Квартира 2 комнаты с двором, с подвалом в Мазсалаца, Латвия
Квартира 2 комнаты с двором, с подвалом
Мазсалаца, Латвия
Комнаты 2
Площадь 33 м²
Этаж 5/5
Восстановлен дом на ул. Авоту 4, спроектированный известным архитектором Карлом Иоганном Фел…
€51,350
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Квартира 2 комнаты с двором, с подвалом в Мазсалаца, Латвия
Квартира 2 комнаты с двором, с подвалом
Мазсалаца, Латвия
Комнаты 2
Площадь 27 м²
Этаж 1/5
Восстановлен дом на ул. Авоту 4, спроектированный известным архитектором Карлом Иоганном Фел…
€39,320
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Типы недвижимости в Мазсалацский край

квартиры

Параметры недвижимости в Мазсалацский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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