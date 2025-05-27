Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Kekavas novads
  4. Коммерческая
  5. Инвестиционная

Инвестиционная недвижимость в Kekavas novads, Латвия

коммерческая недвижимость
7
Инвестиционная Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Инвестиционная в Odukalns, Латвия
Инвестиционная
Odukalns, Латвия
Продаем большой участок земли под коммерческую застройку в Кекаве. Площадь: 3 га. Земля расп…
$341,907
Оставить заявку
Инвестиционная в Кекава, Латвия
Инвестиционная
Кекава, Латвия
На данный момент является с/х землей, для уменьшения налогообложения, находиться на расстоян…
$438,780
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти