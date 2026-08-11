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Коммерческая недвижимость в Kekavas novads, Латвия

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Kekavas pagasts
4
4 объекта найдено
Коммерческое помещение в Kekavas pagasts, Латвия
Коммерческое помещение
Kekavas pagasts, Латвия
Продаём земельный участок 3,5 га возле Риги, в Валдлаучи под производство, склады, логистиче…
$2,88 млн
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Агентство
Metropolis Group
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Коммерческое помещение в Kekavas pagasts, Латвия
Коммерческое помещение
Kekavas pagasts, Латвия
Продаётся земельный участок в Валдлаучи под частную, коммерческую, многоквартирную застройку…
$1,05 млн
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Агентство
Metropolis Group
Языки общения
English, Русский
Производство 2 230 м² в Krogsils, Латвия
Производство 2 230 м²
Krogsils, Латвия
Площадь 2 230 м²
$815,179
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
TekceTekce
Коммерческое помещение 7 194 м² в Kekavas pagasts, Латвия
Коммерческое помещение 7 194 м²
Kekavas pagasts, Латвия
Площадь 7 194 м²
Количество этажей 2
Действующий торговый центр "Талава" в плотно населенном спальном районе Риги - Плявниеки …
$6,82 млн
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