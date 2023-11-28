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Жильё в Икшкильский край, Латвия

Икшкиле
5
5 объектов найдено
Квартира 4 комнаты с Spalni в Икшкиле, Латвия
Квартира 4 комнаты с Spalni
Икшкиле, Латвия
Комнаты 4
Площадь 123 м²
Этаж 7/7
На улице Гану 6 (рядом с улицей Стрелниеку) на 7-м этаже фасадного дома с лифтом я могу пред…
€200,000
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Квартира 3 комнаты с двором в Икшкиле, Латвия
Квартира 3 комнаты с двором
Икшкиле, Латвия
Комнаты 3
Площадь 113 м²
Этаж 4/6
Современная квартира с балконом в самом центре Риги – на улице Сколас 20а, в доме после рено…
€350,000
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой в Икшкиле, Латвия
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Икшкиле, Латвия
Комнаты 4
Площадь 169 м²
Этаж 6/6
Очаровательная мансардная квартира в центре. - Газовое отопление,- Паркетный пол, радиаторы …
€379,000
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Квартира 3 комнаты с парковкой, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании в Икшкиле, Латвия
Квартира 3 комнаты с парковкой, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании
Икшкиле, Латвия
Комнаты 3
Площадь 147 м²
Этаж 3/6
Продаётся просторная, уютная 3-х комнатная квартира в отреставрированном фасадном доме. Квар…
€350,000
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Квартира 5 спален с балконом, с террасой, в центре города в Икшкиле, Латвия
Квартира 5 спален с балконом, с террасой, в центре города
Икшкиле, Латвия
Комнаты 6
Площадь 187 м²
Этаж 5/6
Продаётся просторная, уютная квартира в отреставрированном довоенном фасадном доме. Без отяг…
€441,090
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Типы недвижимости в Икшкильский край

квартиры

Параметры недвижимости в Икшкильский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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