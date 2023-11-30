Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Жилая
  4. Carnikavas novads
  5. Квартиры

Квартиры в Carnikavas novads, Латвия

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира с парковкой, с балконом, с террасой в Carnikavas novads, Латвия
Квартира с парковкой, с балконом, с террасой
Carnikavas novads, Латвия
Площадь 395 м²
Этаж 1/2
Oсобняк в тихом месте в Юрмале, между морем и рекой Лиелупе, тихое у уютное расположение. До…
€2,00 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Carnikavas novads, Латвия
Квартира 2 комнаты
Carnikavas novads, Латвия
Комнаты 2
Площадь 106 м²
Этаж 5/11
Продаётся шикарная квартира в Юрмале, 50 метров до моря. Площадь квартиры составляет 106 м².…
€330,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Carnikavas novads, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти