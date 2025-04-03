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Квартиры с видом на горы в Талгарский район, Казахстан

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Альмерек, Казахстан
Квартира 1 комната
Альмерек, Казахстан
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/3
Загородная квартира в коттеджном городке Жана Куат, в северном направлении от г. Алматы (вбл…
$26,112
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Параметры недвижимости в Талгарский район, Казахстан

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