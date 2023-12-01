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Жильё в Талгарский район, Казахстан

Panfilovskiy selskiy okrug
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3 объекта найдено
Коттедж 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с центральным отоплением в Альмерек, Казахстан
Коттедж 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с центральным отоплением
Альмерек, Казахстан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Современный комфортабельный дом с тремя спальнями на втором этаже и гостиной с кухней на пер…
€90,522
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Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с центральным отоплением, возможен торг в Альмерек, Казахстан
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с центральным отоплением, возможен торг
Альмерек, Казахстан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Современный комфортабельный дом с тремя спальнями на втором этаже и гостиной с кухней на пер…
€70,909
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Квартира 1 спальня с видом на горы, с центральным отоплением, с c ремонтом в Альмерек, Казахстан
Квартира 1 спальня с видом на горы, с центральным отоплением, с c ремонтом
Альмерек, Казахстан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/3
Загородная квартира в коттеджном городке Жана Куат, в северном направлении от г. Алматы (вбл…
€23,952
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Параметры недвижимости в Талгарский район, Казахстан

с видом на горы
недорогая
элитная
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