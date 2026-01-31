Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческая недвижимость в Астане, Казахстан

2 объекта найдено
Продается складское помещение ,пром база для разных видов деятельности . в Астана, Казахстан
Продается складское помещение ,пром база для разных видов деятельности .
Астана, Казахстан
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 1
Продаётся Пром.база в г.Астана. -2000 кв. М.Общая площадь  -1га Площадь участка -2013 год…
$1,29 млн
Частный продавец
✅ Продаётся готовый прибыльный бизнес — хостел в центре Астаны в Астана, Казахстан
✅ Продаётся готовый прибыльный бизнес — хостел в центре Астаны
Астана, Казахстан
Площадь 55 м²
💼 Продаётся готовый прибыльный бизнес — хостел     Действующий хостел в центральной…
$235,000
НДС
Частный продавец
