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Квартиры в Вац, Венгрия

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14 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Вац, Венгрия
Квартира 5 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
€200,696
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Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€114,230
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Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€99,872
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Квартира 4 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€139,879
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Квартира 3 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 51 м²
€89,903
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Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 53 м²
€92,283
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Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€73,774
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Квартира 3 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€116,081
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Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€76,418
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Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€100,454
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Квартира 3 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€197,081
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Квартира 4 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
€253,845
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Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€100,216
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Квартира 4 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
€144,282
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