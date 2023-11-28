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Жильё в Oroshazi jaras, Венгрия

Орошхаза
13
16 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Орошхаза, Венгрия
Дом 3 комнаты
Орошхаза, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€44,555
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Дом 2 комнаты в Пустафёльдвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пустафёльдвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€18,084
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Дом 3 комнаты в Орошхаза, Венгрия
Дом 3 комнаты
Орошхаза, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
€27,519
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Дом 4 комнаты в Орошхаза, Венгрия
Дом 4 комнаты
Орошхаза, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€25,947
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Дом 3 комнаты в Бекешшамшон, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бекешшамшон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
€15,804
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Квартира 2 комнаты в Орошхаза, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орошхаза, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€44,777
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Квартира 3 комнаты в Тоткомлош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тоткомлош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€39,246
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Квартира 2 комнаты в Орошхаза, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орошхаза, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€44,293
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Дом 5 комнат в Орошхаза, Венгрия
Дом 5 комнат
Орошхаза, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
€248,983
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Дом 3 комнаты в Орошхаза, Венгрия
Дом 3 комнаты
Орошхаза, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€46,094
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Дом 3 комнаты в Орошхаза, Венгрия
Дом 3 комнаты
Орошхаза, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€36,875
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Дом 2 комнаты в Орошхаза, Венгрия
Дом 2 комнаты
Орошхаза, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€78,755
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Дом 6 комнат в Орошхаза, Венгрия
Дом 6 комнат
Орошхаза, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
€118,264
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Дом 5 комнат в Орошхаза, Венгрия
Дом 5 комнат
Орошхаза, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
€70,853
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Дом 4 комнаты в Орошхаза, Венгрия
Дом 4 комнаты
Орошхаза, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€66,832
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Дом 3 комнаты в Орошхаза, Венгрия
Дом 3 комнаты
Орошхаза, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€67,165
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Типы недвижимости в Oroshazi jaras

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Oroshazi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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