Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Oroshazi jaras
  5. Квартиры

Квартиры в Oroshazi jaras, Венгрия

Квартира В архив
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Орошхаза, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орошхаза, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€44,777
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Тоткомлош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тоткомлош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€39,246
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Орошхаза, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орошхаза, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€44,293
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Oroshazi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти