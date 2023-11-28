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Инвестиционная недвижимость в Северный Альфёльд, Венгрия

Южный Альфёльд
6
Северная Венгрия
5
Kecskemeti jaras
3
Кечкемет
3
Инвестиционная В архив
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13 объектов найдено
Инвестиционная в Paradsasvar, Венгрия
Инвестиционная
Paradsasvar, Венгрия
Площадь 385 м²
€139,089
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Инвестиционная в Миндсент, Венгрия
Инвестиционная
Миндсент, Венгрия
Площадь 1 200 м²
€1,18 млн
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Инвестиционная в Балашшадьярмат, Венгрия
Инвестиционная
Балашшадьярмат, Венгрия
Площадь 360 м²
€328,040
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Инвестиционная в Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Инвестиционная
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Площадь 1 125 м²
€288,676
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Инвестиционная в Тисауйварош, Венгрия
Инвестиционная
Тисауйварош, Венгрия
Площадь 422 м²
€196,566
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Инвестиционная в Debreceni jaras, Венгрия
Инвестиционная
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 1 660 м²
€1,05 млн
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Инвестиционная 8 ванных в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Инвестиционная 8 ванных
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 715 м²
€708,528
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Инвестиционная в Kecskemeti jaras, Венгрия
Инвестиционная
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 1 000 м²
In Kecskemét, next to the new Mercedes factory a 7030qm industrial field for sale. It has a …
€603,594
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Инвестиционная в Дьёндьёш, Венгрия
Инвестиционная
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 9 660 м²
€1,71 млн
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Инвестиционная в Kecskemeti jaras, Венгрия
Инвестиционная
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 481 м²
€410,893
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Инвестиционная в Kecskemeti jaras, Венгрия
Инвестиционная
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 2 300 м²
€1,26 млн
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Инвестиционная в Эршекчанад, Венгрия
Инвестиционная
Эршекчанад, Венгрия
Площадь 34 363 м²
€5,25 млн
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Инвестиционная в Atkar, Венгрия
Инвестиционная
Atkar, Венгрия
Площадь 900 м²
€112,846
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Типы недвижимости в Северный Альфёльд

коммерческая недвижимость
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