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Инвестиционная недвижимость в Северная Венгрия, Венгрия

коммерческая недвижимость
30
Инвестиционная В архив
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3 объекта найдено
Инвестиционная в Paradsasvar, Венгрия
Инвестиционная
Paradsasvar, Венгрия
Площадь 385 м²
€140,517
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Инвестиционная в Тисауйварош, Венгрия
Инвестиционная
Тисауйварош, Венгрия
Площадь 422 м²
€195,711
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Инвестиционная в Дьёндьёш, Венгрия
Инвестиционная
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 9 660 м²
€1,70 млн
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