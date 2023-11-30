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Квартиры в Egri jaras, Венгрия

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10 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 45 м²
€116,081
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Egri jaras, Венгрия
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1/2
В Эгере, Лайош-Варош, в 7-квартирном жилом доме на улице Матьяша Кирая 111 продается квартир…
€208,000
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Застройщик
Zsenya-Building Kft
Языки общения: Русский, Hungarian
Квартира 1 спальня в Egri jaras, Венгрия
Квартира 1 спальня
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2/2
В Эгере, Лайош-Варош, продается квартира с видом на улицу на втором этаже в 7-квартирном дом…
€114,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Zsenya-Building Kft
Языки общения: Русский, Hungarian
Квартира 2 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€69,543
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Квартира 3 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 61 м²
€70,601
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Квартира 3 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€93,341
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Квартира 2 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
In Eger, a 55 sqm apartment with a balcony is for sale on the 4th floor in Malomárk Street n…
€66,079
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Квартира 3 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 149 м²
€317,306
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Квартира 2 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€85,413
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Квартира 6 комнат в Egri jaras, Венгрия
Квартира 6 комнат
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
€102,233
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Параметры недвижимости в Egri jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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