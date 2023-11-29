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Венгрия
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Debreceni jaras
Квартиры
Квартиры в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира
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66 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3
1
70 м²
€129,813
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Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2
1
40 м²
€111,455
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Квартира 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
1
1
35 м²
€74,714
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Квартира 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4
1
77 м²
€180,951
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Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2
1
54 м²
€91,524
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Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2
1
55 м²
€125,617
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Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3
1
56 м²
€99,654
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Квартира 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4
2
82 м²
€367,147
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Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2
1
35 м²
€83,657
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Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2
1
44 м²
€94,147
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Квартира 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4
1
68 м²
€122,994
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Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2
1
49 м²
€93,360
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Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2
1
27 м²
€78,150
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Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2
1
54 м²
€94,147
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Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3
1
116 м²
€259,625
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Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2
1
56 м²
€112,740
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Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3
1
67 м²
€104,899
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Квартира 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4
1
69 м²
€130,862
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Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2
1
59 м²
€104,637
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Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3
1
56 м²
€152,104
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Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2
1
43 м²
€109,882
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Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2
39 м²
€91,787
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Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2
1
69 м²
€162,594
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Квартира 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4
2
98 м²
€312,075
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Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2
1
47 м²
€81,297
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Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2
1
59 м²
€156,037
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Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2
1
53 м²
€82,608
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Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3
1
73 м²
€152,890
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Квартира 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
1
1
47 м²
€87,853
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Квартира 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4
2
100 м²
€173,083
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Параметры недвижимости в Debreceni jaras, Венгрия
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