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  4. медье Боршод-Абауй-Земплен

Коммерческая недвижимость в медье Боршод-Абауй-Земплен, Венгрия

Mezokoevesdi jaras
3
Ozdi jaras
3
9 объектов найдено
Коммерческая в Бюкжерц, Венгрия
Коммерческая
Бюкжерц, Венгрия
Площадь 825 м²
An iconic hotel inn in the mountains is for sale in Bükkzsérc, at the southern foot of the B…
€341,864
в месяц
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Коммерческая в Мезёкёвешд, Венгрия
Коммерческая
Мезёкёвешд, Венгрия
Площадь 300 м²
In the north-western part of Mezőkövesd, next to the main road 3, a 17,686 m² Gip 1.2 indust…
€368,161
в месяц
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Коммерческая в Озд, Венгрия
Коммерческая
Озд, Венгрия
Площадь 30 м²
€18,382
в месяц
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Коммерческая в Эделень, Венгрия
Коммерческая
Эделень, Венгрия
Площадь 1 771 м²
€260,342
в месяц
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Коммерческая в Богач, Венгрия
Коммерческая
Богач, Венгрия
Площадь 800 м²
€355,012
в месяц
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Коммерческая в Uppony, Венгрия
Коммерческая
Uppony, Венгрия
Площадь 240 м²
€52,331
в месяц
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Коммерческая 1 ванная в Het, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Het, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€30,242
в месяц
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Коммерческая в Озд, Венгрия
Коммерческая
Озд, Венгрия
Площадь 200 м²
€120,967
в месяц
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Коммерческая в Kisgyor, Венгрия
Коммерческая
Kisgyor, Венгрия
Площадь 85 м²
€60,484
в месяц
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