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Коммерческая недвижимость в Mezokoevesdi jaras, Венгрия

3 объекта найдено
Коммерческая в Бюкжерц, Венгрия
Коммерческая
Бюкжерц, Венгрия
Площадь 825 м²
An iconic hotel inn in the mountains is for sale in Bükkzsérc, at the southern foot of the B…
€342,411
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Коммерческая в Мезёкёвешд, Венгрия
Коммерческая
Мезёкёвешд, Венгрия
Площадь 300 м²
In the north-western part of Mezőkövesd, next to the main road 3, a 17,686 m² Gip 1.2 indust…
€368,751
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Коммерческая в Богач, Венгрия
Коммерческая
Богач, Венгрия
Площадь 900 м²
For sale in Bogács, a pension built in 2005, which has been continuously developed and expan…
€433,013
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