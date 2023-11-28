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Коммерческая недвижимость в Miskolci jaras, Венгрия

3 объекта найдено
Коммерческая в Бюксенткерест, Венгрия
Коммерческая
Бюксенткерест, Венгрия
Площадь 450 м²
€399,960
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Коммерческая в Альшожольца, Венгрия
Коммерческая
Альшожольца, Венгрия
Площадь 2 000 м²
В промышленной части Felsőzsolca мы предлагаем завод по переработке мяса для Sajó-Hús KFT, к…
€1,31 млн
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Коммерческая в Kisgyor, Венгрия
Коммерческая
Kisgyor, Венгрия
Площадь 85 м²
€60,520
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