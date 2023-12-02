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Производственные здания в периферийная единица Южные Афины, Греция

коммерческая недвижимость
19
магазины
3
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1 объект найдено
Производство 1 спальня в периферия Аттика, Греция
Производство 1 спальня
периферия Аттика, Греция
Количество спален 1
Площадь 240 м²
Код недвижимости: 1404 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, бок о бок Малое промышленное пространство…
€80,000
в месяц
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