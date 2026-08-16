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Отели в периферийной единице Южные Афины, Греция

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коммерческая недвижимость
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4 объекта найдено
Отель 2 200 м² в Municipality of Glyfada, Греция
Отель 2 200 м²
Municipality of Glyfada, Греция
Площадь 2 200 м²
Месторасположение: Глифада (Южные пригороды) Центр Афинской Ривьеры, 300 м. от пляжа с п…
$35,42 млн
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Grekodom Development
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Отель 4 022 м² в Municipality of Kallithea, Греция
Отель 4 022 м²
Municipality of Kallithea, Греция
Площадь 4 022 м²
На продажу предлагается гостиница общей площадью 4,022 кв. состоящая из 84 номеров Отель …
$29,52 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 4 000 м² в Municipality of Kallithea, Греция
Отель 4 000 м²
Municipality of Kallithea, Греция
Площадь 4 000 м²
Продается отель площадью 4000 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Предла…
$29,52 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 1 000 м² в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Отель 1 000 м²
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Площадь 1 000 м²
Предлагается на продажу гостиница в центре Афин. Гостиница состоит из 6-ти этажей. На …
$3,54 млн
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Агентство
Grekodom Development
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