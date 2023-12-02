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Отели в периферийная единица Южные Афины, Греция

коммерческая недвижимость
19
магазины
3
Отель В архив
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1 объект найдено
Отель 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в периферия Аттика, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
периферия Аттика, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 200 м²
Количество этажей 1
Месторасположение: Глифада (Южные пригороды) Центр Афинской Ривьеры, 300 м. от пляжа с прекр…
€25,00 млн
в месяц
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Grekodom Development
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