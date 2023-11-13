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Склады в периферийная единица Центральные Афины, Греция

коммерческая недвижимость
691
отели
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производственные здания
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2 объекта найдено
Склад 1 спальня в Афины, Греция
Склад 1 спальня
Афины, Греция
Количество спален 1
Площадь 85 м²
Код недвижимости: 1533 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 Пространство, на фасаде Место для хранения общей площ…
€30,000
Склад 8 спален в Афины, Греция
Склад 8 спален
Афины, Греция
Количество спален 8
Площадь 1 500 м²
Код: 1146 - Sepolia Продается склад общей площадью 1500 кв.м. 3 уровни. Он состоит из 8 Прос…
€620,000
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