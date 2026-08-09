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Жилье в периферийной единице Беотия, Греция

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Municipality of Tanagra
11
Municipality of Thiva
7
Municipal Unit of Inofyta
9
Demotike Enoteta Plataion
6
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29 объектов найдено
Коттедж в Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж
Municipality of Tanagra, Греция
Площадь 130 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 4 спа…
$230,627
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Коттедж в Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж
Municipality of Tanagra, Греция
Площадь 160 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$426,661
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Таунхаус в Арахова, Греция
Таунхаус
Арахова, Греция
Количество спален 4
Площадь 175 м²
Продается таунхаус площадью 175 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
$224,335
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Municipality of Orchomenos, Греция
Вилла
Municipality of Orchomenos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Levante Villas - это эксклюзивная коллекция из пяти роскошных вилл, расположенных в безмятеж…
$818,915
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Таунхаус в Дилеси, Греция
Таунхаус
Дилеси, Греция
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$224,335
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Коттедж 5 спален в Дилеси, Греция
Коттедж 5 спален
Дилеси, Греция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$366,020
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Вилла в Municipality of Orchomenos, Греция
Вилла
Municipality of Orchomenos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Levante Villas - это эксклюзивная коллекция из пяти роскошных вилл, расположенных в безмятеж…
$811,680
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Квартира 3 спальни в Melissochori, Греция
Квартира 3 спальни
Melissochori, Греция
Количество спален 3
Площадь 89 м²
Продается квартира площадью 89 кв.м в Аттике. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$188,913
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Вилла в Дилеси, Греция
Вилла
Дилеси, Греция
Количество спален 7
Площадь 460 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$814,689
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Вилла в Дилеси, Греция
Вилла
Дилеси, Греция
Площадь 1 000 м²
Продается вилла площадью 1000 кв.м в Аттике на стадии строительства. Из окон открывается в…
$826,496
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Вилла в Дилеси, Греция
Вилла
Дилеси, Греция
Количество спален 3
Площадь 335 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 335 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Цена по запросу
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Вилла в Municipality of Orchomenos, Греция
Вилла
Municipality of Orchomenos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Levante Villas - это эксклюзивная коллекция из пяти роскошных вилл, расположенных в безмятеж…
$811,680
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Коттедж 1 спальня в Инофита, Греция
Коттедж 1 спальня
Инофита, Греция
Количество спален 1
Площадь 74 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 74 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из одной спаль…
$141,685
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Коттедж 2 спальни в Арахова, Греция
Коттедж 2 спальни
Арахова, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$295,177
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Коттедж 4 спальни в Арахова, Греция
Коттедж 4 спальни
Арахова, Греция
Количество спален 4
Площадь 402 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 402 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из одной спальн…
$1,42 млн
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Коттедж 4 спальни в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
Количество спален 4
Площадь 214 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 214 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$413,248
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Коттедж в Melissochori, Греция
Коттедж
Melissochori, Греция
Площадь 315 м²
Предлагается на продажу коттедж общей площадью 315 кв.м. расположенный на земельном участке …
$501,801
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Таунхаус в Melissochori, Греция
Таунхаус
Melissochori, Греция
Площадь 170 м²
ПродaAется таунхаус в районе Лагониси, Аттика. Дом находится в стадии строительства. Первый …
$277,467
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Коттедж 4 спальни в Дилеси, Греция
Коттедж 4 спальни
Дилеси, Греция
Количество спален 4
Площадь 162 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 162 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$295,177
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Коттедж в Арахова, Греция
Коттедж
Арахова, Греция
Площадь 400 м²
Предлагаем на продажу чудесный деревянный коттедж, площадью в 420 кв.м в районе Парнас. Р…
$3,54 млн
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Таунхаус в Melissochori, Греция
Таунхаус
Melissochori, Греция
Площадь 270 м²
Продается таунхаус в районе Лагониси, Аттика. Дом находится в стадии строительства. Состоит …
$336,502
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Коттедж 5 спален в Мурикион, Греция
Коттедж 5 спален
Мурикион, Греция
Количество спален 5
Площадь 220 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
$425,055
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Коттедж 5 спален в Арахова, Греция
Коттедж 5 спален
Арахова, Греция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Арахове. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
$531,319
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Вилла в Дилеси, Греция
Вилла
Дилеси, Греция
Количество спален 2
Площадь 298 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 298 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной душево…
$560,837
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Коттедж 7 спален в Дилеси, Греция
Коттедж 7 спален
Дилеси, Греция
Количество спален 7
Площадь 299 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 299 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$767,461
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Вилла в Municipality of Orchomenos, Греция
Вилла
Municipality of Orchomenos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Levante Villas - это эксклюзивная коллекция из пяти роскошных вилл, расположенных в безмятеж…
$811,680
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Вилла в Арахова, Греция
Вилла
Арахова, Греция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 140 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$531,319
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Таунхаус в Melissochori, Греция
Таунхаус
Melissochori, Греция
Количество спален 3
Площадь 207 м²
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$433,910
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Квартира 2 спальни в Municipality of Livadia, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Livadia, Греция
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Продается квартира площадью 85 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на четвертом …
$188,913
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Типы недвижимости в периферийной единице Беотия

дома

Параметры недвижимости в периферийной единице Беотия, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
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