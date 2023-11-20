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Жильё в периферийная единица Беотия, Греция

Municipality of Thiva
9
Municipal Unit of Thebes
8
Муниципалитет Дистомо-Арахова-Антикира
7
Муниципальная единица Араховиса
7
Municipality of Tanagra
6
Муниципальный формат
4
24 объекта найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Плака Дилеси, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Плака Дилеси, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 115 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€145,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Tanagra, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 283 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€195,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 1 комната с furnishings в Ambelochori, Греция
Таунхаус 1 комната с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус в районе Лагониси, Аттика. Дом находится в стадии строительства. Состоит …
€285,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 1 комната с furnishings в Ambelochori, Греция
Таунхаус 1 комната с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
ПродaAется таунхаус в районе Лагониси, Аттика. Дом находится в стадии строительства. Первый …
€235,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ambelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€350,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Ambelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ambelochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€367,500
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ambelochori, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 214 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
€350,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ambelochori, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€180,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ambelochori, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 315 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коттедж общей площадью 315 кв.м. расположенный на земельном участке …
€425,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ambelochori, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 89 кв.м в Аттике. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€160,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Дистомо-Арахова-Антикира, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Дистомо-Арахова-Антикира, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 402 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 402 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,20 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Хижины Ливади, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Хижины Ливади, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€190,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Хижины Ливади, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Хижины Ливади, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Арахове. Цокольный этаж состоит из гостиной,…
€150,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Арахова, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Арахова, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 122 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€277,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Арахова, Греция
Вилла 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Арахова, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 140 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
€450,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Левадия, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Левадия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на четвертом …
€160,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с furnishings в Левадия, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Левадия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 126 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на третьем э…
€110,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 5 спален с furnishings в Хижины Ливади, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Хижины Ливади, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Арахове. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€450,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Дилеси, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Дилеси, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€690,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Арахова, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Арахова, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€250,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Плака Дилеси, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Плака Дилеси, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€2,50 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Плака Дилеси, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Плака Дилеси, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 1000 кв.м в Аттике на стадии строительства. Из окон открывается вид…
€700,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с холодильником, с furnishings в соль, Греция
Коттедж 3 спальни с холодильником, с furnishings
соль, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 102 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 3 спа…
€220,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Дилеси, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Дилеси, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 118 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€130,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Типы недвижимости в периферийная единица Беотия

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийная единица Беотия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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