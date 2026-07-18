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Инвестиционная недвижимость в Polygyros Municipality, Греция

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1 объект найдено
Инвестиционная 120 м² в Polygyros Municipality, Греция
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Инвестиционная 120 м²
Polygyros Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Инвестиционные виллы в Халкидики (Греция) Золотая виза Европы через недвижимость ГАРАН…
$514,498
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